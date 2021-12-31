В Литве установлено 74 случая омикрон-штамма, завозных уже меньше половины

Согласно приводимым центром данным эпидемиологических исследований, доля завозных случаев сокращается по сравнению с прежними данными. Сейчас завозные случаи составляют меньше половины (38%) всех подтвержденных случаев омикрона.
Большая часть всех подтвержденных случаев омикрона установлена в Вильнюсском уезде, другие отдельные случаи распределились почти по всем уездам страны.
Как сообщает НЦОЗ, средний возраст заболевших составляет 30 лет, самому молодому заболевшему 8 лет, самому старшему - 64 года.
Почти все заболевший (90%) указали, что ощущали свойственные COVID-19 симптомы, однако ни один из них не был госпитализирован.
Среди заболевших есть и привитые, и непривитые.
НЦОЗ напоминает, что все лица, у которых был контакт с заболевшими омикрон-штаммом, изолируются по более строгим правилам, то есть для них не будет сокращен срок изоляции. Кроме того, после контакта с больным должны изолироваться и привитые или переболевшие лица.
Всемирная организация здравоохранения отнесла омикрон-штамм к штаммам, вызывающим очень серьезную обеспокоенность.
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