aA
В Литве на сегодняшний день подтверждено 74 случая омикрон-штамма COVID-19, сообщил в пятницу Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).
В Литве установлено 74 случая омикрон-штамма, завозных уже меньше половины
© Scanpix

Согласно приводимым центром данным эпидемиологических исследований, доля завозных случаев сокращается по сравнению с прежними данными. Сейчас завозные случаи составляют меньше половины (38%) всех подтвержденных случаев омикрона.

Большая часть всех подтвержденных случаев омикрона установлена в Вильнюсском уезде, другие отдельные случаи распределились почти по всем уездам страны.

Как сообщает НЦОЗ, средний возраст заболевших составляет 30 лет, самому молодому заболевшему 8 лет, самому старшему - 64 года.

Статьи по теме:
Covid-19: что мы узнали о коронавирусе и пандемии за два года
Глава Минздрава об изменениях: я не доволен тем, что надо принимать такие решения  (28)

Почти все заболевший (90%) указали, что ощущали свойственные COVID-19 симптомы, однако ни один из них не был госпитализирован.

Среди заболевших есть и привитые, и непривитые.

НЦОЗ напоминает, что все лица, у которых был контакт с заболевшими омикрон-штаммом, изолируются по более строгим правилам, то есть для них не будет сокращен срок изоляции. Кроме того, после контакта с больным должны изолироваться и привитые или переболевшие лица.

Всемирная организация здравоохранения отнесла омикрон-штамм к штаммам, вызывающим очень серьезную обеспокоенность.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Некоторые жители по-прежнему смогут получить "паспорт возможностей", сдав тест на антитела (2)

После того как поступило сообщение о том, что в Литве...

Хорошие новости о коронавирусе? Они есть (2)

Хотя пандемия еще не закончилась, есть то, что вселяет...

В Латвии выявлено более 200 случаев "омикрона". Три четверти заболевших были привиты от Covid-19

По состоянию на воскресенье в Латвии выявлено 211...

TOP новостей

Часть жителей со следующего года повторно окажется в списке накопителей частной пенсии (11)

Жители Литвы , которые три года назад отказались от...

В Литве установлено 74 случая омикрон-штамма, завозных уже меньше половины (8)

В Литве на сегодняшний день подтверждено 74 случая...

Адамкус критикует решение открыть тайваньское представительство: убытки огромны (30)

Экс-президент Литвы Валдас Адамкус критикует...

Глава Минздрава об изменениях: я не доволен тем, что надо принимать такие решения (28)

Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис...

Премьер-министр: напряжение с Китаем в других странах не считается проблемой одной лишь Литвы (34)

Напряжение в отношениях с Китаем в международном...