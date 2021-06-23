Во вторник в Литве было больше 31 градуса, в Лаукуве 30,9°C. Жарче всего было в Акмяне - 33,6°C, где был побит 21-летний рекорд: 22 июня 2000 г. в Шилуте был 31,9°C. Рекорд улучшен на 1,7°.
В ночь Ивана Купалы в Литву придет волна холодного атмосферного фронта. Во многих районах будут идти дожди с грозами. Во время грозы порывы ветра могут достигнуть 14 м/с. На западе будет 16–19, но на востоке будет 20–21 градусов тепла.
24 июня во многих районах пройдут кратковременные дожди с грозами. Во время грозы ветер усилится до 15–17 м/с. Днем воздух прогреется до 24–29, на востоке местами до 30–32 градусов, у моря будет 21–23 градуса тепла.
Согласно прогнозам, в пятницу над Литвой пройдет циклон. Ночью местами пройдут кратковременные, но ливневые дожди с грозами. Ночью будет 14–19, днем 20–25 градусов.
В выходные будет тепло, но жары уже не будет. Кроме того, ожидаются дожди.
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