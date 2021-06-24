В Литве установлен новый температурный рекорд - на 3,4 градуса выше, чем предыдущий

Утверждается, что вчера был побит температурный рекорд, который держался 57 лет.

"Вчера по температуре воздуха Литва разделилась на две части: очень тепло и очень жарко. Западная часть страны прогрелась до 27-30 градусов, а восточная - до 30-34 градусов. Вчера за температурный рекорд 23 июня соревновались даже несколько станций. Похоже, что на метеостанции Рокишкис воздух нагрелся больше всего, до 34,0 градусов по Цельсию", - делится служба.

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Предыдущий рекорд принадлежал городу Утена, где 23 июня 1964 года воздух прогрелся до 30,6 °C. Таким образом, старый рекорд был ниже на целых 3,4 градуса.

"Из-за шторма, прошедшего через Литву, ночью стало легче дышать, потому что тропическая ночь больше нигде не фиксировалась. Температура опустилась до 14–19 градусов", - подсчитали метеорологи.

Сегодня во многих местах прогнозируются кратковременные дожди с грозами. Местами ожидается ливень, град и шквал.

Ветер будет менять направление, 6–11 м / с, во время шквала достигнет порыва 15–20 м / с. Самая высокая температура - 26–31, а на западе страны - 23–25 градусов.