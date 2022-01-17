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В статистике заболеваемости коронавирусом в Литве установлен новый рекорд. Количество новых случаев на 100 000 жителей за последние 14 дней достигло 1660,6.
В Литве установлен новый рекорд в статистике заболеваемости COVID-19
© DELFI / Andrius Ufartas

Этот показатель превышает фиксировавшиеся ранее данные. Например, в 23 декабря 2020 г. он был 1503,7.

Самый высокий показатель второй волны был зафиксирован 31 октября 2021 г – 1455,6 случаев на 100 000 жителей за последние 14 дней.

Delfi напоминает, что на прошлой неделе был зафиксирован самый большой суточный показатель заболеваемости с начала пандемии – 4754 случая.

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