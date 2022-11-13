В Литве установлен еще один температурный рекорд

Гидрометеорологическая служба отметила, что в Мажейкяе в субботу воздух прогрелся до 13,9 градусов. Прежний рекорд этого дня был установлен 45 лет назад – 12 ноября 1977 года, когда в Кибартае было 13,7 градусов тепла.
По данным специалистов, суббота была теплой во всех странах Северной Европы. В Эстонии, Швеции и Латвии воздух прогрелся до 15–16 градусов.
Причина такого тепла – поток воздуха с запада и юго-запада, который принес влажную и теплую субтропическую погоду со стороны Атлантического океана в наш регион.
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