В Литве установлен еще один температурный рекорд

Гидрометеорологическая служба отметила, что в Мажейкяе в субботу воздух прогрелся до 13,9 градусов. Прежний рекорд этого дня был установлен 45 лет назад – 12 ноября 1977 года, когда в Кибартае было 13,7 градусов тепла.

По данным специалистов, суббота была теплой во всех странах Северной Европы. В Эстонии, Швеции и Латвии воздух прогрелся до 15–16 градусов.

Причина такого тепла – поток воздуха с запада и юго-запада, который принес влажную и теплую субтропическую погоду со стороны Атлантического океана в наш регион.