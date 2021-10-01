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Над восточной Европой установилась зона высокого давления, которая становит распространение влажной погоды с запада.
В Литве установится сухая и солнечная погода
© DELFI / Andrius Ufartas

В пятницу в первой половине дня небольшие дожди возможны на востоке страны, однако облака рассеются нескоро.

Прохладнее всего будет на юго-востоке - 10-12 градусов тепла. Больше прояснений и солнца будет в западных районах. Там воздух прогреется до 14-15 градусов тепла.

В выходные дни установится сухая и солнечная погода, станет теплее.

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