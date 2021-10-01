В Литве установится сухая и солнечная погода

В пятницу в первой половине дня небольшие дожди возможны на востоке страны, однако облака рассеются нескоро.
Прохладнее всего будет на юго-востоке - 10-12 градусов тепла. Больше прояснений и солнца будет в западных районах. Там воздух прогреется до 14-15 градусов тепла.
В выходные дни установится сухая и солнечная погода, станет теплее.
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