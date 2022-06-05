В Литве установится по-летнему теплая погода

В ночь на понедельник будет малооблачно и сухо. Температура составит 6–11 градусов тепла. Днем без перемен. Увеличится облачность, но осадков не ожидается. Днем будет 19–24 градусов тепла.

Во вторник днем местами на западе страны пройдет небольшой дождь, возможны грозы. Ночью 10–15, а днем будет 21–26 градусов тепла, только у моря будет немного прохладнее.