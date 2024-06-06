2024.06.06 07:46

В Литве установится обычная летняя погода, местами будет не больше 20 градусов

 
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Pietų kainos Palangoje 2024 metais
Pietų kainos Palangoje 2024 metais
ФОТО: Mindaugas Milinis

В четверг днем над Литвой пройдет холодный атмосферный фронт, который принесет прохладу.

Днем ожидается переменная облачность с небольшими осадками. Дожди в основном будут идти на востоке страны. После того как пройдет западный атмосферный фронт, станет немного прохладнее, чем в последние дни. Будет 18–23 градусов тепла.

В ночь на пятницу местами пройдут небольшие дожди. Ночью будет 6–11 градусов тепла, местами 12–14. Днем также пройдут небольшие осадки, однако в светлое время суток их уже прогнозируют в большинстве районов. Воздух прогреется до 17–22 градусов.

В ночь на субботу местами, а днем во многих районах пройдут дожди с грозами. Ночью будет 7–12, у моря до 14 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 17–22 градусов тепла.

В воскресенье погода будет похожей. Ночью местами пройдут небольшие дожди. Будет 9–14 градусов тепла. Днем кратковременные дожди с грозами. Воздух прогреется до 20–25 градусов, на западе местами будет всего 17–19 градусов тепла.

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