В Литве установится обычная летняя погода, местами будет не больше 20 градусов

Днем ожидается переменная облачность с небольшими осадками. Дожди в основном будут идти на востоке страны. После того как пройдет западный атмосферный фронт, станет немного прохладнее, чем в последние дни. Будет 18–23 градусов тепла.

В ночь на пятницу местами пройдут небольшие дожди. Ночью будет 6–11 градусов тепла, местами 12–14. Днем также пройдут небольшие осадки, однако в светлое время суток их уже прогнозируют в большинстве районов. Воздух прогреется до 17–22 градусов.

В ночь на субботу местами, а днем во многих районах пройдут дожди с грозами. Ночью будет 7–12, у моря до 14 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 17–22 градусов тепла.