В Литве установится менее дождливая погода

В ночь на среду давление увеличится. Вероятность дождя невелика. Утром будет от 11 градусов в Жемайтии, до 13-15 градусов в большинстве районов и 16 градусов на востоке страны. У моря будет 17–19 градусов тепла.

В среду днем Литва останется в зоне высокого давления. По небу будут ходить небольшие облака. Вероятность осадков невелика. После обеда будет 24–29 градусов тепла. Теплее всего будет на юго-западе и на северо-западе страны, прохладнее – у моря и на северо-востоке.