В лаборатории Сантаришкской клиники проверили 13 образцов, все они оказались образцами британского штамма.

В лаборатории Каунасской клиники Литовского университета медицинских наук из 85 проверенных образцов подтвердили 11 случаев британского штамма.

Еще один случай британского штамма выявили в лаборатории Европейского центра профилактики и контроля заболеваний проверив 159 из 188 образцов из Литвы.

По словам представителя Национальной лаборатории отдела общественного здравоохранения Данаса Баукши, образы для исследования беру со всей Литвы.

Всего в февраля в Литве установили 37 случаев штамма B.1.1.7.