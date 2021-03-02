В лаборатории Сантаришкской клиники проверили 13 образцов, все они оказались образцами британского штамма.
В лаборатории Каунасской клиники Литовского университета медицинских наук из 85 проверенных образцов подтвердили 11 случаев британского штамма.
Еще один случай британского штамма выявили в лаборатории Европейского центра профилактики и контроля заболеваний проверив 159 из 188 образцов из Литвы.
По словам представителя Национальной лаборатории отдела общественного здравоохранения Данаса Баукши, образы для исследования беру со всей Литвы.
Всего в февраля в Литве установили 37 случаев штамма B.1.1.7.
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