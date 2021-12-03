Первый снег выпал в Литве еще до наступления календарной зимы – 20 ноября. Да и первая неделя декабря по-настоящему зимняя: каждый день ожидаются осадки, в основном снег, температура держится отрицательная. В Выходные местами будет 13–17 градусов мороза.

Хотя точно сказать, какой будет зима - еще нельзя, но климатологи уже могут делать некоторые прогнозы. Климатолог Литовской гидрометеорологической службы Донатас Валюкас сказал, что надо смириться с тем, что погода меняется, и долгосрочные прогнозы неверны.

"Но все же интересно, какая зима нас ждет. Однако - это слишком продолжительный период, чтобы делать прогнозы. Погода переменчивая, поэтому сложно сказать, что будет в Литве зимой в этом году. Однако можно сказать, какой зима будет в глобальном плане на всей Земле – она будет одной из самых теплых в истории", – сказал Валюкас.

По его словам, из-за глобального потепления наблюдается такая тенденция - зимы становятся теплее. Однако это не означает, что они будут теплее на всей территории, ведь аномалии бывают ежегодно в разных районах.

"Чем территория меньше, тем ярче могут быть аномалии. В глобальном смысле очевидно, что зима будет теплой. Но аномалии, в одних местах будет теплее, в других холоднее, распределяются очень неравномерно", – заметил Валюкас.

В глобальном смысле зима будет одной из самых теплых, это показывает средняя температура на Земле, но будет ли она теплой в Литве - говорить пока рано.

"На небольших территориях может быть теплее или холоднее, а что будет в Литве, мы не знаем. Что будет в отдельных странах неясно. Тенденция глобального потепления зимой никуда не исчезает, хотя отдельные территории отклоняются от этой тенденции в ту или иную сторону. Чем территория меньше, тем больше может быть уклон", – сказал Валюкас.

По его словам, в ближайшие недели погода в Литве будет в рамках многолетних норм, но, что будет дальше, сказать трудно.

"С учетом географического положения Литвы, где на нас воздействуют разные массы воздуха, можно только гадать, какой будет зима, делать прогнозы не получится. Прогноз мы делаем на месяц вперед, например, на четыре недели. Погода в эти четыре недели будет близка многолетней норме, но погода слишком быстро меняется, чтобы можно было сказать, что будет позже на такой небольшой территории как Литва", – сказал климатолог.

Однако он заметил, что глобальное потепление ярче всего заметно зимой, поэтому и в будущем зимы будут теплее.

"Из-за глобального потепления зимы стали более теплыми. Именно зимы изменились больше других времен года, стало меньше снежных дней, это очевидно. Но каждый год - отдельная история, и это не значит, что с каждым годом зима будет все более теплой", – подчеркнул климатолог.

В Литве снег зимой стал более редким явлением. Меняется не только его обилие, но и количество снежных дней.

"Снега стало меньше, за последние 100 лет снежный покров значительно уменьшился, снежных дней стало меньше. Особенно это заметно на западе Литвы, у моря, там снег держится меньше всего", – заметил Валюкас.

Он заверил, что снежные дни не исчезают совсем, это видно и в этом году.

"В прошлом году были дни, когда шел сильный снег. Такое никуда не денется, поскольку глобальное потепление, которое приносит и экстремальные изменения, включает и такие снегопады. Но вероятность того, что снег задержится надолго невелика. Такие тенденции в целом характерны литовским зимам, а грядущая зима – отдельная история. Она может отклониться от тенденции, но мы не знаем, в какую сторону. Например, два года назад у нас зимой вообще не было снега", – напомнил климатолог.