В Литве установилась зимняя погода, есть хорошие новости

На севере страны возможен небольшой снег, у моря мокрый снег. Днем будет 0-5 градусов мороза, а у моря – 1-3 градуса тепла.
В субботу погода почти не изменится. Будет облачно, новой порции осадков избежать не удастся. Ночью на большей части территории страны а днем местами выпадет небольшой снег. Ночью на западе возможен туман. Ночью будет 4-9, местами 10-12 градусов мороза, днем 0-5 градусов мороза, на косе до 2 градусов тепла.
В воскресенье погода будет похожей. Ночью местами возможен небольшой снег, днем осадков будет больше и распространятся они на большую часть районов, однако осадки не будут обильными. Ночью будет 3-8, местами до 10 градусов мороза, днем 1-6 градусов мороза.
В понедельник во многих районах возможен небольшой снег. Ночью будет 4-9, местами 10-12 градусов мороза, на косе чуть ниже нуля. Днем будет 1-6 градусов мороза, у моря 0-2 градуса тепла.
Во вторник ночью погоду обусловит циклон. Во многих районах ожидаются небольшие осадки. Ночью будет 3-8, местами 10 градусов мороза, на косе 0-2 градуса мороза. Во вторник днем усилится зона высокого давления. Небольшой снег прогнозируют лишь местами, в основном у моря. Днем будет 1-6 градусов мороза, у моря 0-2 градуса тепла.
В середине недели усилится антициклон, осадков будет меньше, но это долго не продлиться – во второй половине недели ожидает новая порция снега.