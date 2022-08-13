Ожидается небольшая облачность, совершенно ясно будет только на взморье. Осадков не ожидается. Днем будет 25-30 градусов тепла.
В ночь на воскресенье сохранится действие антициклона, поэтому будет спокойно. На севере страны будет ясно, на юге - малооблачно. Без осадков. Ночью будет 12-17 градусов тепла.
В воскресенье днем ожидается переменная облачность. Больше облаков будет на юге.
На юге местами возможны небольшие дожди, кое-где с грозами. Днем будет 26-31 градус тепла.
В понедельник сохранится похожая погода, только дожди с грозами уже ожидаются на большей части территории страны.
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