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В субботу днем над Литвой по-прежнему держится зона высокого давления.
Palanga. M. Milinio nuotr.
Palanga. M. Milinio nuotr.

Ожидается небольшая облачность, совершенно ясно будет только на взморье. Осадков не ожидается. Днем будет 25-30 градусов тепла.

В ночь на воскресенье сохранится действие антициклона, поэтому будет спокойно. На севере страны будет ясно, на юге - малооблачно. Без осадков. Ночью будет 12-17 градусов тепла.

В воскресенье днем ожидается переменная облачность. Больше облаков будет на юге.

На юге местами возможны небольшие дожди, кое-где с грозами. Днем будет 26-31 градус тепла.

В понедельник сохранится похожая погода, только дожди с грозами уже ожидаются на большей части территории страны.

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