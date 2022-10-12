В Литве усилится антициклон: во многих городах ожидаются заморозки

В четверг антициклон еще больше усилится. Облачность уменьшится. Особых осадков не ожидается. Утром будет всего 1-6, на западе 7-10 градусов тепла. На поверхности почвы ожидаются заморозки до 0-5 градусов мороза. Днем будет 10-15 градусов тепла.
В пятницу и ночью и днем температура будет практически такой же, как в четверг, однако днем во многих районах уже возможны дожди.
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