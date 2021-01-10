В Литве – усиленный контроль на дорогах: как жители соблюдают карантин

По его словам, из наказанных 141 был оштрафован за не выполнение ограничения, связанного с перемещением между муниципалитетами.

"В других случаях жители были наказаны за контакты с другими домашними хозяйствами, за то, что собирались в общественных местах и были без масок или неправильно надевали маски", – сказал Матонис.

В выходные во всей Литве работают усиленные наряды полиции, работают как стационарные, так и мобильные посты, закрыты въезды на курорты. Полиции помогают пограничники, сотрудники Департамента пожарной безопасности и спасения, Службы общественной безопасности и стрелки.

Матонис ранее говорил, что в выходные дни полиция будет больше использовать мобильные средства контроля.

Напомним, что в Литве движение между муниципалитетами ограничено до 31 января, однако этот порядок могут пересмотреть с учетом эпидемиологической ситуации.

С середины декабря на блокпостах полиция развернула около 50 000 транспортных средств. Люди могут ездить в другой муниципалитет только на работу, на похороны и к врачам. В одном автомобиле могут ехать два человека или члены одного домашнего хозяйства.