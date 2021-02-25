В Литве уровень заболевания коронавирусом снижается, у соседей - ситуация напряженная

Однако распространение этих болезней в соседних странах растет. На втором месте находится Эстония, в Латвии показатель немного упал, но остается высоким.

По уровне заболеваемости коронавирусом в ЕС Литва занимает 15-е место (неделю назад она была 13-ая), по уровню смертности – 9-ая (неделю назад 11-ая).

Самый высокий уровень заболеваемости в Европе фиксируется в Чехии и в соседней Эстонии. Показатель заболеваемости в Чехии - 1120,03 случаев на 100 000 жителей, а смертности – 186,74 случаев на 1 млн. Чехия лидировала и неделю назад (соответственно 968,17 и 173,74).

В Эстонии показатель заболеваемости составляет 703,47 случая на 100 000 жителей (неделю назад 648,54), смертности – 51,92 на 1 млн. (неделю назад 61,70). Эстония по уровню заболеваемости сейчас находится на втором месте в Европе. Второй она была и неделю назад. По уровню смертности Эстония - 16-ая.

На третьем месте - Словакия (526,01 случаев на 100 000 жителей, а неделю назад была 5-й - 519,27), по уровню смертности – 239,29 случаев на 1 млн. (неделю назад – 240,02).

На четвертом месте по заболеваемости - Словения. Там показатель заболеваемости составляет 513,73 (был 620,70), смертности – 79,20.

На пятом месте по уровню заболеваемости находится Латвия - 509,47 случаев (неделю назад 548,57), смертности – 106,41 (неделю назад 134,19). По уровню смертности Латвия находится на 6-м месте.

В Польше показатель заболеваемости составляет 226,78 случаев на 100 000 жителей (неделю назад – 205,78), смертности – 80,06 (был 96,21).

Самый низкий уровень заболеваемости наблюдается в Исландии. Он составляет 7,96 (неделю назад 6,59). В течение некоторого времени в этой стране не фиксируют случаи смерти от коронавируса.

На втором месте с конца списка - Лихтенштейн. Показатель заболеваемости там составляет 61,94, а смертности – 51,62.

Третья с конца - Норвегия. Там уровень заболеваемости составляет 70,03 (был 65,86), смертности – 4,84 (был 4,84). Неделю назад Норвегия была второй с конца.



