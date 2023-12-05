В Литве учителя возобновляют забастовку

Лидер профсоюза Андрюс Навицкас напоминает, что учителя просят в бюджете следующего года увеличить зарплату учителям по 15% с января и с сентября.
Педагоги ЛПСРО надеются, что члены Сейма согласятся с требованием учителей, поскольку, по их мнению, если заработная плата будет увеличена только на 10% с января и на такую же сумму с сентября, "в лучшем случае будет компенсирована инфляция".
Представители профсоюза также убеждены, что такое повышение заработной платы не достигнет цели в 130% средней заработной платы (СЗП), предусмотренной в соглашении политических партий об образовании.
А. Навицкас напоминает, что ЛПСРО выразил недоверие к расчетам Правительства по средней зарплате учителей.
По мнению председателя ЛПСРО А. Навицкаса, члены Сейма, находящиеся в позиции и в оппозиции, еще могут путем голосования исправить ошибочный расчет зарплаты и одобрить предложения учителей по повышению зарплаты больше, чем предусмотрело правительство.
"Голосование членов Сейма может оказаться решающим в надежде на перемены. В противном случае утверждение бюджета вне зависимости от ситуации лишь усугубит кризис системы образования. <...> Не будет смысла продолжать переговоры с этим правительством, если оно не примет того решения, которого от них ждет общество", - говорит лидер учителей, возобновляющих забастовку.
ЛПСРО напоминает, что забастовка, начавшаяся 29 сентября, возобновлена 22 ноября, когда Литовский профсоюз работников образования и Министерство образования, науки и спорта (МОНС) не пришли к согласию по требованиям учителей: заработная плата педагогов, структура трудовой нагрузки и сокращение количества учащихся в классах.