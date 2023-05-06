В Литве участились случаи детской агрессии

Каунасский район, Гарлява. В школе во время урока 28-летний учитель ударил 16-летнего ученика.

"Он ударил подростка учебником, потом толкнул его. Такие действия не должен позволять себе не только учитель, но и любой другой человек", – сказал директор Видмантас Виткаускас.

По его словам, учитель работал в школе год, он заменял одного педагога.

"Была беседа с родителями ученика, они требовали, чтобы этот учитель больше не работал и не контактировал с детьми, мы его уволили", – сказал директор.

Подозревают, что учитель мог находиться в состоянии наркотического опьянения, но директор сказал, что в тот день учитель никаких подозрений не вызвал. Правда, объяснить действия учителя он не смог.

"Он сказал, что это было необдуманное, незапланированное проявление нервного шока", – сказал Виткаускас.

Муниципалитет создал комиссию для наблюдения за школой. Ситуацией занимается полиция.

"Ищут возможность оказания помощи ученику, консультируют учителя, выясняют, почему он так поступил", – указал представитель муниципалитета Каунасского района Йонас Петкявичюс.

Похожий инцидент зафиксирован в каунасской школе. Там подрались 8 и 7-классники, младший ребенок оказался в больнице.

"Во время перемены ребенок шел с водным пистолетом и обливал детей, облил одного 7-классника. Один ребенок попросил, чтобы тот не обливал его, возник конфликт", – сказала завуч школы Рита Моркунене.

Подозревают, что 8-классник мог находиться под воздействием наркотиков. Однако никто не проводил проверку.

Когда видео с дракой стало распространяться в интернете, завуч потребовала, чтобы дети стерли его из своих телефонов.

Родителям показалось, что детей запугивали, кроме того, уничтожали доказательства инцидента. Расследование ведет правоохрана.

Еще одна история произошла в Вильнюсе. В одной школе в Фабийонишкес дети во время урока раздели одноклассника и разными способами истязали его, снимали все на камеру, а потом разместили видео в интернете. Подозреваемым меньше 16 лет, поэтому к ответственности их привлечь не могут.

Всеми этими случаями интересуются специалисты по защите прав детей и полиция. Специалисты говорят, что в этом году уровень насилия в школах вырос в два раза, по сравнению с прошлым.

По словам специалистов, случаев насилия со стороны педагогов бывает меньше, но чаще дети стали выяснять отношения очень агрессивно.