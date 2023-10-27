В Литве трудоустраивают все больше иностранцев

Больше всего граждан третьих стран в этом году трудоустроил транспортный сектор, таковы данные Службы занятости. В январе-сентябре 2023 г. в Литве приняли на работу 54 700 граждан третьих стран. Каждый второй из них (53,3%) трудоустроился в транспортных компаниях, каждый пятый (18,6%) – в сфере строительства, каждый десятый – на предприятиях обрабатывающей промышленности (9,4%).

В секторе обрабатывающей промышленности в этом году трудоустраивались в основном сварщики (900), монтажники металлических конструкций (400), мясники и раздельщики рыбы (400). Еще 400 иностранцев в этом году трудоустроились операторами стационарного оборудования (упаковщиками, наклейщиками этикеток).

Каждый второй гражданин третьих стран в Литве в этом году трудоустроился водителем большегрузных или грузовых машин, вторая по популярности профессия – сварщик, третья – бетонщик.