Как сообщило в пятницу Министерство юстиции, от таких лиц не будут требовать медицинского подтверждения изменения пола, однако нужна будет справка о диагностированной транссексуальности, выданная литовским медицинским учреждением, или же соответствующий медицинский документ, выданный медицинским учреждением государства-члена Европейского союза. Для этого еще нужно разрешение Минюста.

Новое правовое регламентирование вступит в силу со 2 февраля 2022 года.

Как сообщает Минюст, это "важный шаг, который поможет Литве обеспечить частичное проведение в жизнь решения, принятого Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) более десяти лет назад, а также закрепление стандартов прав человека".

"Мы должны прислушаться к требованиям международных учреждений, принять во внимание практику судов нашей страны и предпринять реальные действия для улучшения правового положения социально уязвимой общественной группы - трансгендерных лиц, поскольку потребности этой общественной группы не могут оставаться на обочине правового регулирования", - приведены в сообщении слова Добровольской.

Литва в 2007 году проиграла дело в ЕСПЧ потому, что в стране нет закона, регламентирующего порядок смены пола.