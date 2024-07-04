2024.07.04 10:00

В Литве торговая сеть срочно призывает жителей вернуть два небезопасных товара

 
ru.DELFI.lt
„Rimi“ visą birželio mėnesį siūlys įsigyti dalį lietuviškų pieno produktų pigiau
„Rimi“ visą birželio mėnesį siūlys įsigyti dalį lietuviškų pieno produktų pigiau
ФОТО: ygimantas GedvilaŽygimantas Gedvila | Organizatorių nuotr.

Торговая сеть Rimi Lietuva сообщает, что отзывает с рынка соус барбекю с сиропом из жженого сахара Thomy (348 г) и экологическую гречневую крупу Biorina (500 г).

Rimi Lietuva информирует, что в срочном порядке с 3 по 17 июля 2024 года изымают и возвращают поставщику вероятно небезопасный соус Thomy. Код товара: EAN 8445290633583. Распространитель – ЗАО Nestle Baltics. Срок годности: 04.2025; 05.2025.

„Rimi Lietuva“ skelbia, kad iš rinkos atšaukia amerikietiško stiliaus barbekiu padažą su skrudinto cukraus sirupu „Thomy“ (348g)

В сообщении сказано, что причина изъятия продукта с рынка превентивная – в сырье (луковом порошке) обнаружен глютен.

Rimi Lietuva информирует и о том, что срочно с 21 июня по 5 июля изымает с рынка небезопасную экологическую гречневую кашу Biorina. Производитель/распространитель – ЗАО Lašų duona. Срок годности: 17.06.2025.

„Rimi Lietuva“ skelbia, kad iš rinkos ekologiškas grikių kuopas „Biorina“

Причина изъятия с рынка – установлено, что остатки пестицида глифосата минимально превышают норму.

Информация потребителям:

  • Не употреблять эти продукты в пищу;

  • Не допускать контакта с пищевыми товарами;

  • Не давать животным;

Рекомендации потребителям: Если вы купили эти товары в магазине Rimi, то верните товар и предъявите чек, вам вернут деньги. Информация: 8 800 29 00

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