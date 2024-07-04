В Литве торговая сеть срочно призывает жителей вернуть два небезопасных товара

Rimi Lietuva информирует, что в срочном порядке с 3 по 17 июля 2024 года изымают и возвращают поставщику вероятно небезопасный соус Thomy. Код товара: EAN 8445290633583. Распространитель – ЗАО Nestle Baltics. Срок годности: 04.2025; 05.2025.
В сообщении сказано, что причина изъятия продукта с рынка превентивная – в сырье (луковом порошке) обнаружен глютен.
Rimi Lietuva информирует и о том, что срочно с 21 июня по 5 июля изымает с рынка небезопасную экологическую гречневую кашу Biorina. Производитель/распространитель – ЗАО Lašų duona. Срок годности: 17.06.2025.
Причина изъятия с рынка – установлено, что остатки пестицида глифосата минимально превышают норму.
Информация потребителям:
Не употреблять эти продукты в пищу;
Не допускать контакта с пищевыми товарами;
Не давать животным;
Рекомендации потребителям: Если вы купили эти товары в магазине Rimi, то верните товар и предъявите чек, вам вернут деньги. Информация: 8 800 29 00