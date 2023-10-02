В Литве свои услуги предлагают не получившие лицензию одонтологи из Турции

Ранее сообщалось о специалисте из Турции, который нелегально предлагает свои услуги в нескольких городах Литвы (сообщение: https://bit.ly/46BUlGd) и нелегальных консультациях пациентов в выставочном центре Litexpo (сообщение: https://bit.ly/46ouj9g).
Сейчас Палата одонтологов обратила внимание на новое учреждение, у которого нет необходимых лицензий, несмотря на это оно предлагает свои услуги пациентам.
Учреждение Dentasay Lietuva как на своем сайте, так и в сети фейсбук приглашает пациентов присылать панорамные снимки своих зубов и обещает подготовить план лечения, рекламирует консультации у специалистов.
С этим учреждением связались, информировали, что его деятельность нелегальная, но реклама до сих пор не была удалена. Палата одонтологов обратилась в ответственные ведомства.