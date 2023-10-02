В Литве свои услуги предлагают не получившие лицензию одонтологи из Турции

 
Изабеле Бочкене
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Dantų gydymas
Dantų gydymas
ФОТО: Organizacijos archyvas

В последнее время в Литве появилось немало одонтологов из Турции, предлагающих свои услуги, несмотря на то, что у них нет литовской лицензии. Даже после того как им делают замечание, информируют, что без лицензии их деятельность нелегальная, они не спешат убирать рекламу.

Ранее сообщалось о специалисте из Турции, который нелегально предлагает свои услуги в нескольких городах Литвы (сообщение: https://bit.ly/46BUlGd) и нелегальных консультациях пациентов в выставочном центре Litexpo (сообщение: https://bit.ly/46ouj9g).

Сейчас Палата одонтологов обратила внимание на новое учреждение, у которого нет необходимых лицензий, несмотря на это оно предлагает свои услуги пациентам.

Учреждение Dentasay Lietuva как на своем сайте, так и в сети фейсбук приглашает пациентов присылать панорамные снимки своих зубов и обещает подготовить план лечения, рекламирует консультации у специалистов.

С этим учреждением связались, информировали, что его деятельность нелегальная, но реклама до сих пор не была удалена. Палата одонтологов обратилась в ответственные ведомства.

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