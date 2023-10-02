В Литве свои услуги предлагают не получившие лицензию одонтологи из Турции

В последнее время в Литве появилось немало одонтологов из Турции, предлагающих свои услуги, несмотря на то, что у них нет литовской лицензии. Даже после того как им делают замечание, информируют, что без лицензии их деятельность нелегальная, они не спешат убирать рекламу.