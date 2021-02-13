За последние 14 дней уровень средний показатель заболевания коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 280,5 случаев.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 190 241 случай COVID-19.

Статистически выздоровели и живы в настоящее время 173 505 человек (декларировано: 123 158 человек), статистически в настоящее время больны 10 465 человек (декларировано: 60 812 человека).

По информации Департамента статистики, декларированный заболевший - это лицо, которому заболевание было подтверждено, но карточка болезни еще не закрыта - окончание болезни не подтверждено врачом.

Статистически заболевший - это лицо, которому заболевание подтверждено в течение 28 дней. После этого срока человек считается выздоровевшим. По заявлению Департамента, показатель статистически заболевших может быть более точным для оценки заболеваемости популяции, так как среди декларированных заболевших могут быть случаи, когда человек уже не более активной формой коронавируса, но семейный врач не подтвердил окончания болезни по разным причинам.

От коронавируса в Литве скончались 3057 человек. Всего с данным заболеванием - прямо или косвенно - связано 5914 смертей.

За минувшие сутки первой дозой вакцины привито 5682 человек, привитых второй дозой – 975.

В целом первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве привиты 97 384 человека, двумя дозами – 54 341 человек.