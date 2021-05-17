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17 мая в Литве стартует единая система регистрации на вакцинацию от COVID-19 – отныне жители могут регистрироваться на одном сайте или по номеру 1808. К сожалению, система работает со сбоями с самого утра. Многим жителям не удается подключиться к сайту koronastop.lt.
Eilės prie Litexpo
Eilės prie Litexpo
© DELFI / Orestas Gurevičius

Как и прежде, через koronastop.lt можно регистрироваться самому и регистрировать других людей.

"Как и до сих пор, можно выбирать вакцину, дату, время и муниципалитет, в котором хочешь привиться. Это не зависит от того, где вы прописаны, где проживаете", – сказал министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис.

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На этой неделе в Литве прививают всех жителей старше 45 лет. В некоторых муниципалитетах людей этой группы уже начали прививать раньше.

По словам пресс-секретаря главы Минздрава Айсте Шукшты, все 60 муниципалитетов уже подключились к единой системе. О процессе подключения к системе можно посмотреть видеоролик на koronastop.lt.

Шукшта напоминает, что по-прежнему можно регистрироваться по номеру 1808.

Если единая система регистрации будет работать со сбоями, то пациенты смогут по-прежнему регистрироваться через действовавшие ранее системы.

"Это не новая система, в нее внедрен лишь дополнительный модуль. Если в работе системы произойдет сбой – поставщик готов устранить неполадки. Если восстановить систему не удастся – есть альтернатива", – сказала пресс-секретарь министра.

Услугу системы единой регистрации представила компания Tarptautinė skubios medicinos akademija, стоимость дополнительного модуля – 450 000 евро. На базе этой системы жителей уже регистрировали Вильнюс, Каунас и Клайпеда. Компания создала систему регистрации на тестирование от коронавируса.

10 мая Минздрав Литвы сообщил о начале массовой вакцинации. С 24 мая начнется вакцинация жителей старше 35 лет.

Массовая вакцинация - когда смогут прививаться все желающие с 16 лет, начнется 31 мая 2021 года. 16-18-летних будут прививать только Pfizer, вакцина других производителей предназначена для лиц старше 18 лет.

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