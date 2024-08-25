В Литве стало больше неработающей молодежи: на регионы действует „эффект столицы“

Бизнес утверждает, что делает все возможное, чтобы привлечь молодых специалистов, но не всегда усилия завершаются успехом.

„Молодой человек - будущее каждой компании. Наша цель – найти будущее, завтра мы будем стариками, чтобы было кому нас сменить“, – сказал глава Artilux NMF Унал Конт.

„В Каунасе средние зарплаты на 15% меньше, чем в Вильнюсе, в Клайпеде – на 20% меньше, в других регионах – на 30% меньше“, – рассказала представитель платформы CV-Online LT Рита Каравайтене.

„В столице зарплата 2500 евро „на бумаге“. В муниципалитетах с небольшими зарплатами это 1700 евро „на бумаге“, – сказала представитель Фонда социального страхования („Содры“) Кристина Зитиките.

В Вильнюсе молодежь в среднем зарабатывает на 1/3 больше, чем молодежь в регионах.

„Есть много хороших компаний. В том же Шяуляй есть много хороших компаний“, – сказала гендиректор Шяуляйской палаты торговли, промышленности и ремесел Эдита Григаляускене.

По сравнению с Вильнюсом, труднее всего молодежи найти работу в Кельмесском и в Радвилишкском районах, а также в Калварийском и Пагегяйском районах.

Представители Службы занятости в Шяуляй сказали, что ситуация невеселая в Акмяне и в Расейняй.

„В тех районах наблюдается снижение масштабов производства, остается сожалеть, но молодежь, у которой немного опыта, часто выполняющая неквалифицированную работу, первой попадает под сокращение“, – признал представитель Службы занятости Раймондас Шукис.