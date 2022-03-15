aA
В редакцию Delfi обратился читатель, который рассказал, что несколько дней назад заметил во дворе автомобиль с голландскими номерами, нарисованными на листе белого картона. Это не мешало, пока вечером не сработала сигнализация в машине. Полиция не скрывает – в таких случаях найти владельца авто практически невозможно.
В Литве стало больше машин с заграничными номерами, одну проблему полиция решить не сможет
© Orijus Gasanovas

К счастью, в представленном случае проблема была решена - появился сам владелец машины, отключил сигнализацию и обещал переставить машину. Что касается нарисованных на белом картоне номеров - это нормально в Нидерландах, где у владельца есть один день на регистрацию машины, в Литве такого порядка нет.

Правда, читатель интересовался, как на такую проблему будет реагировать полиция, ведь на улицах растет количество машин с белорусскими, украинскими и российскими номерами.

"Или на территории Литвы машины с такими номерами "неприкосновенны"? Насколько мне известно, литовская полиция не располагает данными о владельцах таких автомобилей. Иное дело - когда такие машины ставят в неположенном месте или у поворотов, что будут делать в таких случаях? Меня особенно интересует Беларусь, у нас действительно увеличилось количество машин из этой страны, особенно в Вильнюсе. Поскольку отношения между Литвой и Беларусью сейчас неважные, я сомневаюсь, что белорусская полиция будет сотрудничать в деле выявления личности нарушителя ПДД", – сказал вильнюсец.

Delfi связался с Литовской полицией и получил короткий ответ: на данный момент у литовских ведомств нет возможности установить личность владельца транспортного средства, если оно не зарегистрировано в ЕС.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Delfi Plius Selcan Hacaoglu

Rusija Ukrainoje susidūrė su mirtį nešančiais dronais

Verslas Plius Julija Leimonė

Kelionės Ukrainoje metu Elžbieta įsimylėjo saulėgrąžas: jau trečius metus jos sodyboje driekiasi geltoni laukai

Delfi Plius Ieva Kūrytė

Teisininkas atsako: kokia yra turto paveldėjimo procedūra, kai turtas paveldimas mirus vienam iš jo bendrasavininkų?

Delfi Plius Valerijus Morozovas, šeimos gydytojas

Gydytojas Morozovas išvardijo vaistus, kuriuos kiekvienam būtina turėti savo vaistinėlėje – pravers visais gyvenimo atvejais

Delfi Plius Dailius Dargis

Nesena Palangos praeitis šiurpina: gangsteriai pajūrį pavertė savo žaidimų aikštele – jų aukų kūnų paieškos tapo iššūkiu

Delfi Plius Rūta Lapė

Kasdienybės herojai. Oželytė apie tai, kodėl karas mums padėjo, ir visuomenininkė, per dieną į gatves sukvietusi lietuvius

Delfi Plius Kornelija Jasiūnaitė, laida „Drąsiai!“

Seksologas – apie kokybiško sekso naudas ir 2 esminius vyro instinktus

Delfi Plius Aurimas Kuckailis, tinklalaidė „Tikras. Vyras“

Tokie vyrai kelia pavojų visuomenei – nebus kam psichopatus pastatyti į vietą

Delfi Plius Snieguolė Miceikaitė

Teisininkas atsako: ar vykstant statyboms rangovas gali didinti kainą?

TOP новостей

В Литве замораживают все больше имущества российских олигархов (95)

В Литве замораживают все больше имущества компаний и...

Ландсбергис встретился с Кулебой в Украине и призывает продолжать помощь: это только начало

После посещения Украины министр иностранных дел...

Специальный эфир Delfi: 20-й день войны и оплеуха пропаганде (3)

Протестная акция редактора Первого канала российского...

Бегущие в Вильнюс от репрессий россияне: в стране становится тяжело дышать (22)

Россияне, бежавшие в Вильнюс от преследований в своей...

Война в Украине. Зеленский — России: "матери городов русских такие дети не нужны"

Третью неделю на территории Украины продолжаются...