В Литве стало больше машин с заграничными номерами, одну проблему полиция решить не сможет

К счастью, в представленном случае проблема была решена - появился сам владелец машины, отключил сигнализацию и обещал переставить машину. Что касается нарисованных на белом картоне номеров - это нормально в Нидерландах, где у владельца есть один день на регистрацию машины, в Литве такого порядка нет.
Правда, читатель интересовался, как на такую проблему будет реагировать полиция, ведь на улицах растет количество машин с белорусскими, украинскими и российскими номерами.
"Или на территории Литвы машины с такими номерами "неприкосновенны"? Насколько мне известно, литовская полиция не располагает данными о владельцах таких автомобилей. Иное дело - когда такие машины ставят в неположенном месте или у поворотов, что будут делать в таких случаях? Меня особенно интересует Беларусь, у нас действительно увеличилось количество машин из этой страны, особенно в Вильнюсе. Поскольку отношения между Литвой и Беларусью сейчас неважные, я сомневаюсь, что белорусская полиция будет сотрудничать в деле выявления личности нарушителя ПДД", – сказал вильнюсец.
Delfi связался с Литовской полицией и получил короткий ответ: на данный момент у литовских ведомств нет возможности установить личность владельца транспортного средства, если оно не зарегистрировано в ЕС.
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