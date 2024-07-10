В Литве стали известны первые итоги сессии выпускных экзаменов

Большинство кандидатов в этом году выбрали сочинение-рассуждение на тему „Когда дело доходит до крайностей“ – над ней работали 8914 кандидатов. Второй по популярности стало также сочинение-рассуждение на тему „Как воображение влияет на отношения с реальностью“, которую выбрали 4844 кандидата.

Государственный экзамен по литовскому языку и литературе сдавали 17 357 кандидатов. Экзамен сдал 91,1 проц., а стобалльную оценку получили 314 кандидатов, т.е. 1,8 проц. от общего числа кандидатов, участвовавших в сдаче экзамена.

По данным НАО, в этом году заявки на участие в сдаче экзаменов подали 27 666 учащихся выпускных классов общеобразовательных школ и ПТУ.

„Опубликованные итоги первых четырех государственных выпускных экзаменов свидетельствуют о том, что их сдали 90-99 проц. кандидатов“, – говорит врио НАО Айдас Алдакаускас.

Государственный экзамен по математике сдавали 15 540 кандидатов. Это даже на 1200 больше, чем в прошлом году. Экзамен сдали 89,5 проц. участников экзамена. Оценку в сто баллов получили 362 кандидата, т. е. 2,3 проц. общего числа кандидатов, сдававших этот экзамен – это вдвое больше, чем в 2023 г.

В прошлом году упомянутый экзамен сдали 92,8 проц., а максимальную оценку получили 2 проц. кандидатов.

Порог для сдачи экзамена по литовскому языку и литературе – 30 баллов из 100 возможных. Средний экзаменационный результат составляет 54,9 балла. В 2023 г. этот балл был 56,3.

3599 кандидатов разделили остальные темы литературных сочинений. Сочинение на тему „Изображение интимности в литературе“ писали 1828 кандидатов, а 1653 кандидата выбрали тему „Значения музыки в литературе“.

Для получения максимальной оценки на экзамене в этом году требовалось набрать 56-60 баллов. Порог сдачи экзамена по математике – 10 баллов из 60 возможных. Средний результат экзамена составляет 26,2 балла. В 2023 г. средний балл был 23,9 балла.

В прошлом году этот экзамен сдали 84,6 проц., а максимальную оценку получили 1,2 проц. кандидатов.

Государственный экзамен по истории сдавали 7264 кандидата. Это на 300 кандидатов больше, чем в прошлом году. Экзамен сдали 98,9 проц. кандидатов. 15 кандидатов получили оценку в сто баллов.

Средний экзаменационный результат в этом году составил 50,7 балла, в 2023 г. – 43,3 балла. Порог сдачи экзамена – 16 баллов из 100 возможных.