В Литве средний трудовой доход во втором квартале этого года – 1230 евро "на руки"

К. Зитиките сообщила, что доходы увеличились у 7 из 10 застрахованных – больше всего годовое изменение доходов ощущается среди лиц, получающих минимальную месячную зарплату (ММЗ).

Во втором квартале 2022 г. по сравнению со вторым кварталом 2021 г/ средний трудовой доход увеличился на 14,6 проц.

"Содра" также отметила, что средний трудовой доход "на руки" во втором квартале 2023 г увеличился на 11,2 проц., тогда как годовая инфляция в июне 2023 г. составила 9 проц.

По словам К. Зитиките, быстрее всего трудовые доходы росли в строительстве и сфере услуг.

"Рост заработной платы обусловлен увеличением минимальной месячной зарплаты на 15,1 проц. и увеличением на 2,8 проц. базового оклада государственных политиков, судей, государственных служащих, государственных сотрудников, работников государственных и муниципальных бюджетных учреждений и другими причинами", - в четверг журналистам сказала К. Зитиките.

По словам советника Отдела статистики, анализа и прогнозирования "Содры" Кристины Зитиките, во втором квартале 2023 г. средний трудовой доход "на бумаге" составил 1980 евро, "на руки" – 1230 евро.

"Доходы 81 проц. лиц, получающих ММЗ или меньше, увеличились, большинства из них – более чем на 10 проц. у абсолютного большинства. Всего увеличились доходы 70 проц. лиц, у 59 проц. – более чем на 10 проц.", - сказала она.

Представитель "Содры" также сообщила, что разрыв в доходах между людьми с самым низким и самым высоким доходом немного сократился – в июне 2023 года брутто-доход пятой части зарабатывающих больше всего был в 6 раз выше, чем пятой части зарабатывающих меньше всего, нетто-доход – в 4,6 раза.

Она отметила, что наблюдается относительный рост числа получателей пособий по безработице в деятельности обрабатывающей промышленности – в этом секторе таких лиц было 6 проц. или 13 тыс. человек. Также количество застрахованных в деятельности обрабатывающей промышленности продолжает оставаться ниже, чем год назад.

К. Зитиките утверждает, что 5 из 10 работающих людей в Вильнюсе имеют доход более 2 тыс. евро – но во всей стране такой доход получают только 3 из 10 человек.