Как говорится в сообщении, этот редкий гриб был обнаружен в Литве по прошествии более чем 50 лет, последний его экземпляр был найден в Кайшядорис.
Редкую находку сделала ученый-миколог Реда Иршенайте в Монишкском лесу площадью 19 га, принадлежащем неправительственной организации Sengires fondas.
Сейчас в Литве единственное место нахождения этого гриба находится в Утенском районе, в Монишкском лесу, а во всем мире их насчитывается всего 400.
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