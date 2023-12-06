В Литве создан Национальный информационный центр по вопросам сексуального насилия

По словам министра социальной защиты и труда Моники Навицкене, ситуация с сексуальным насилием в Литве остается сложной – за 10 месяцев этого года количество случаев сексуального насилия на несколько десятков процентов выше, чем в прошлом году, а количество изнасилований увеличились почти на пятую часть.
"Эта статистика показывает, что заявителей, подвергшихся сексуальному насилию, больше, и, вероятно, существующие в Литве инструменты помогают лучше выявлять случаи сексуального насилия. Тот же охранный ордер может быть одной из дополнительных причин, по которым больше людей обращаются и почему мы можем выявить больше таких случаев", - отметила М. Навицкене.
Она отметила, что в ходе репрезентативного опроса в 2023 году выяснилось, что почти 8 из 10 жителей Литвы подвергались сексуальным домогательствам.
"Все еще существующие гендерные стереотипы, нехватка навыков решать конфликтные ситуации ненасильственными способами. Также непризнание проявлений насилия является причиной того, что ситуация с сексуальным насилием в Литве сложная", - сказала министр.
По словам М. Навицкене, на деятельность центра на полтора года министерство выделит 300 тыс. евро.
"Финансирование обеспечено с 1 июля этого года до следующего года – мы выделяем 300 тыс. евро сроком на полтора года, чтобы этот центр мог существовать и осуществлять свою деятельность. В его задачи входит использование передового зарубежного опыта, подготовка методологий, алгоритмов и рекомендаций оказания помощи", - добавила М. Навицкене.
Как сообщает Министерство социальной защиты и труда (МСЗТ), работу Национального информационного центра по вопросам сексуального насилия координируют несколько неправительственных организаций: "Клайпедский центр социальной и психологической помощи" (Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras), "Женский информационный центр" (Moterų informacijos centras), Mota и Ribologija, накопившие опыт в предотвращении сексуального насилия и помощи жертвам.
Министерство напоминает, что после вступления в силу охранного ордера, то есть с июля 2023 года по конец октября, в полиции было зарегистрировано почти 18 тыс. заявлений о домашнем насилии.
После оценки рисков было выдано более 7 тыс. ордеров.
Установлено, что риску домашнего насилия чаще подвергаются женщины старше 40 лет, а возраст мужчин, представляющих риск, чаще 30-49 лет.
Как сообщает министерство, согласно исследованию, проведенному Агентством Европейского союза (ЕС) по основным правам, каждая десятая женщина подвергалась сексуальному насилию с 15 лет, а каждая 20-я была изнасилована.
По данным Департамента информатики и связи Литвы, по сравнению с прошлым годом количество изнасилований за 10 месяцев этого года выросло почти на 20% (83 в 2022 году, 99 за 10 месяцев 2023 года).
Зафиксировано на 40% больше случаев сексуального насилия (58 за 2022 год, 82 за 10 месяцев 2023 года).