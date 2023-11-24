В Литве создадут благотворительный фонд "Союз дронов"

"Я буду стремиться к тому, чтобы такие "Союзы дронов" появились в других странах и переросли в международный "Альянс дронов". Я уже работаю над этим. Я думаю, что это очень реалистичный и адекватный ответ на угрозы нашей безопасности", - говорит Р. Карбаускис.

Он говорит, что агрессия России против Украины показала, что на поле боя побеждают те, у кого достаточно качественных дронов и персонала для их эксплуатации: "Мы должны воспользоваться всем возможным опытом украинцев в использовании дронов и модернизировать их таким образом, чтобы у любого потенциального агрессора не возникало даже мысли о посягательстве на безопасность нашей страны".