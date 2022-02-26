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В учрежденном в Алитусе центре регистрации пока не зарегистрировался ни один беженец из Украины, однако вечером совершил посадку самолет с 70-ю украинцами на борту, которые прилетели с Мадейры, еще 100 человек через неправительственную организацию зарегистрировались для получения помощи, сообщила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.
В Литве совершил посадку самолет с 70-ю украинцами на борту
© Martynas Jaugelavičius

Литве есть два информационных центра – в Калварии и Лаздияй, где предоставляют всю информацию о направлении, возможности получить приют и т.д.", – сказала министр.

Прсс-секретарь аэропортов Марюс Зеленюс подтвердил, что самолет сел в 19.25 ч., украинцев встретили люди, предоставляющие помощь.

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С пятницы действует центр в Алитусе, еще один планируют открыть в Мариямполе. "Пока в центр никто не обращался, но уже есть данные, что автомобили едут в Литву", – сказала министр.

По ее данным, в субботу вечером, прилетел самолет с Мадейры с 70-ю украинцами на борту, они нуждаются в помощи. Еще 100 человек зарегистрировались через организацию "Сильны вместе".

Представитель организации Эдмундас Якилайтис сообщил, что с Мадейры заказным рейсом доставили украинцев, которые там отдыхали, когда началась военная агрессия со стороны России.

"Им нашли квартиры, но большинство из них намерено вернуться на родину. Это семьи со здоровыми мужчинами, мужчины решительно настроены на возвращение", – сказал он. Он сказал, что в Литву уже прибыло несколько украинских семей.

"Первые семьи уже прибыли. У них были пустые баки, стрелки залили им горючее", – сказал Якилайтис.

По словам Билотайте, в Польшу за беженцами уже отправили автобусы.

"Пока, по моим данным, люди едут либо в гостиницы, либо к друзьям, знакомым", – сказала она.

Муниципалитеты по ее словам, предложили места для 11 000 беженцев, "Сильны вместе" – еще для 7000. По данным Билотайте, в Польше находится 50 000 беженцев.

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