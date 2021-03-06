В Литве состоялся протест деятелей искусства

Акцию протеста организовали Кристина Алсите, Года Лукайте и Аделе-Лепа Каунасйте. Они сказали, что целью было обратить внимание на ограничение распространения творческой деятельности и связанные с этим проблемы.

В Литве неоднократно говорили о возможности открыть музеи и галереи, но пока эта проблема не решена.

6 марта в Литве вступило в силу принятое правительством решение об освобождении некоторых видов деятельности на свежем воздухе.

Работают в Литве только те галереи, в которых есть магазины.

Участники протеста сказали, что хотят обратить внимание на профессиональное искусство, его недоступность во время карантина.

Художник Андрюс Макарявичюс сказал, что художникам, как и другим представителям мира искусства, сейчас нелегко, а мирные протесты - лучше протестов на софе.

Министр культуры Литвы Симонас Кайрис сказал, что недовольство деятелей искусства понятно.

"Я слышу тех, кто сегодня вышел на улицу со своими произведениями в руках, и тех, кто тихо переживает разочарование из-за невозможности заниматься своей деятельностью", – сказал министр.

"Я также слышу желание общества получить больше качественного досуга. У нас единые цели – поэтому на следующей неделе мы обсудим решения, которые помогли бы безопасно открыть музеи и галереи", – сказал Кайрис.

Он также призвал все пользоваться возможностью и проверяться на COVID-19.