В Литве состоится фестиваль короткометражных фильмов

Во время фестиваля международное жюри оценит конкурсные программы и объявит лауреатов – будут выбирать лучшие фильмы национальной и международной конкурсных программ. Один из фильмов получит специальную оценку кинокритиков, а один получит главный приз – Grand Prix фестиваля.
Фестиваль пройдет 17-23 января в кинотеатрах Вильнюса, Каунаса, Клайпеды и Шяуляй и на платформе домашнего кино ŽMONĖS Cinema. Организатор фестиваля литовское агентство короткометражных фильмов Lithuanian Shorts.
Подробнее о программе и фильмах можно узнать здесь.
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