В Литве состоится акция в поддержку Алексея Навального

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В России в субботу начались акции в поддержку Алексея Навального и других политзаключенных. Поводом стал арест Навального, вернувшегося после лечения в Россию из Германии. Акции в поддержку Навального 23 января пройдут не только в России, но и в десятках городов Европы и мира, включая Вильнюс.