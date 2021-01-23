В Литве состоится акция в поддержку Алексея Навального

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В России в субботу начались акции в поддержку Алексея Навального и других политзаключенных. Поводом стал арест Навального, вернувшегося после лечения в Россию из Германии. Акции в поддержку Навального 23 января пройдут не только в России, но и в десятках городов Европы и мира, включая Вильнюс.
В Вильнюсе акция состоится у посольства России, в столичном районе Жверинас.
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