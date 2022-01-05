В Литве составляют новые списки призывников

Всего в 2022 году планируют призвать 3828 человек.

Список составляется в случайном порядке с помощью компьютерной программы.

За составлением списка будут наблюдать воце-министр обороны Жильвинас Томкус, представитель ЛА Арунас Балчюнас, другие представители армии, а также представители общества из Союза добровольцев, Совета молодежных организаций Литвы, Литовских скаутов и Союза стрелков.