В Литве составляют новые списки призывников

Всего в 2022 году планируют призвать 3828 человек.
Список составляется в случайном порядке с помощью компьютерной программы.
За составлением списка будут наблюдать воце-министр обороны Жильвинас Томкус, представитель ЛА Арунас Балчюнас, другие представители армии, а также представители общества из Союза добровольцев, Совета молодежных организаций Литвы, Литовских скаутов и Союза стрелков.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Количество случаев COVID-19 в Литве растет, но пика "омикрона" еще нет (1)
В Литве снова фиксируется больше 2000 новых случаев...
С нового года часть жителей снова вернется в систему дополнительного пенсионного накопления новый калькулятор
За первые 6 месяцев 2022 года в Литве в систему...
Эта дорога в Литве настоящий кошмар: спасение только одно – безопасная скорость (9)
Смена погоды – то мороз, то оттепель – делает свое дело,...
Протесты в Казахстане: обстановка обостряется обновляется (12)
В Казахстане митинги за снижение цен на сжиженный газ...