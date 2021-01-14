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Минобороны Литвы на этой неделе составило список призывников на 2021 год. С 14 января список можно увидеть на сайте sauktinis.karys.lt.
В Литве составлен список призывников на 2021 год
© LRT / Vytenis Radžiūnas

Командующий службой призыва Арунас Балчунас сказал, что планируется призвать 3828 человек.

Первые призывники поступят на службу с конца марта, а последние - в конце ноября.

Министр обороны Арвидас Анушаускас на прошлой неделе информировал, что призывников в Литве будут прививать от COVID-19. Однако он заметил, что в списке приоритетных групп призывники идут 10-м пунктом.

Напомним, что списки призывников в Литве составляет компьютер.

Призывникам повестки рассылать не будут. Всю актуальную информацию призывники могут найти на сайте www.karys.lt или по бесплатному номеру 8 800 12340.

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