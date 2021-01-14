В Литве составлен список призывников на 2021 год

Командующий службой призыва Арунас Балчунас сказал, что планируется призвать 3828 человек.

Первые призывники поступят на службу с конца марта, а последние - в конце ноября.

Министр обороны Арвидас Анушаускас на прошлой неделе информировал, что призывников в Литве будут прививать от COVID-19. Однако он заметил, что в списке приоритетных групп призывники идут 10-м пунктом.

Напомним, что списки призывников в Литве составляет компьютер.

Призывникам повестки рассылать не будут. Всю актуальную информацию призывники могут найти на сайте www.karys.lt или по бесплатному номеру 8 800 12340.