В Литве сошел снег и появились цветы

Натуралист Номеда Велавичене сказала, что зимой во время потепления появляются цветки одуванчиков, колокольчиков, анютиных глазок, маргариток, но это не значит, что весна уже не за горами. Просто эти растения долго цветут – до поздней осени, потом их накрывает снег, а когда снег тает, они снова видны на поверхности.

2023 m. sausio 3 d. Panevėžio rajone žydi gėlės Rasos Šimonėlienės nuotr.

По словам Велавичене, настоящие вестники весны - подснежники и печеночницы.