aA
Владельцев технически неисправных и загрязняющих окружающую среду автомобилей в ближайшее время могут обязать повторной пройти техосмотр. Во вторник в парламенте министр охраны окружающей среды Симонас Гентвилас сказал, что решение будет принято самое позднее в начале следующего года.
Transporto eismas Vilniuje
Transporto eismas Vilniuje
© ELTA / Julius Kalinskas

"До Нового года с Администрацией безопасного движения (Литовская администрация безопасного движения), может, в январе, сможем изменить внутренние правила и обязать владельцев технически неисправных автомобилей повторно пройти техосмотр", – сказал министр.

Он представил в парламенте проделанную работу и поделился планами на будущее.

Simonas Gentvilas
Simonas Gentvilas
© DELFI / Karolina Gudžiūnienė

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Некоторым автовладельцам обещают неприятные перемены: схитрить не получится

Ежедневно на улицах можно увидеть автомобили, которые...

Предупреждение для литовских водителей: ожидают проверки, авто могут "убрать с дороги" (1)

Министр окружающей среды Симонас Гентвилас обещает...

Министр охраны окружающей среды отказывается от налога на автомобили  внимание направят на владельцев неисправных авто

Министр охраны окружающей среды Симонас Гентвилас...

TOP новостей

Какой налог на недвижимость придется платить жителям Литвы: задуматься должны те, у кого больше объектов

Выяснились медианы стоимости жилья в разных...

Литовские аптеки наказаны штрафом в 73 млн евро за соглашение по надбавкам на лекарства

Ассоциация аптек Литвы и восемь компаний по торговле...

Эфир Delfi: о роли и позиции российской оппозиции за границей

Снег не прекращается, за прошлые сутки в Литве выявлено...

Глава МИД Литвы: Россия была, есть и будет опасным соседом

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис...

Прокуратура расследует возможные сексуальные преступления майора Литовской армии

После того как три девушки обвинили майора Литовской...