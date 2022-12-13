"До Нового года с Администрацией безопасного движения (Литовская администрация безопасного движения), может, в январе, сможем изменить внутренние правила и обязать владельцев технически неисправных автомобилей повторно пройти техосмотр", – сказал министр.
Он представил в парламенте проделанную работу и поделился планами на будущее.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Какой налог на недвижимость придется платить жителям Литвы: задуматься должны те, у кого больше объектов
Выяснились медианы стоимости жилья в разных...
Литовские аптеки наказаны штрафом в 73 млн евро за соглашение по надбавкам на лекарства
Ассоциация аптек Литвы и восемь компаний по торговле...
Эфир Delfi: о роли и позиции российской оппозиции за границей
Снег не прекращается, за прошлые сутки в Литве выявлено...
Глава МИД Литвы: Россия была, есть и будет опасным соседом
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис...
Прокуратура расследует возможные сексуальные преступления майора Литовской армии
После того как три девушки обвинили майора Литовской...