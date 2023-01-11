В Литве снова распространяют фейк о событиях 13 января: все началось с фильма Невзорова

Ложь о том, что в безоружных людей стреляли не советские военные, а якобы снайперы, подосланные Витаутасом Ландсбергисом, стали создавать еще перед похоронами погибших 13 января.

"Это своеобразная стратегия, манипуляция, попытка перевернуть реальность с ног на голову", – сказал политолог Нериюс Малюкявичюс.

Спустя больше 30 лет с той кровавой ночи эту пропаганду снова пытаются оживить. И в этом замешаны соратники российского шпиона Палецкиса.

"Это вопрос совести людей сказать, что у высказывания "свои стреляли в своих", за которое серьезно пострадал Палецкис, есть серьезное основание", – сказала Эрика Швенченене в передаче у Казимераса Юрайтиса на Youtube. Участники передачи согласились с ней, сказали, что даже не сомневаются в этом.

В передаче говорили и с Валерием Ивановым, лидером "Единства", организации, которая пыталась совершить переворот в молодом Литовском государстве. Он рассказывал о том, что были привезены "дополнительные трупы".

"Мне кажется, что важно вспомнить самое начало – передачу Александра Невзорова", – сказал LNK Малюкявичюс.

В 1991 году, вскоре после похорон, в Вильнюс прислали пропагандиста Невзорова. Его цель была – опровержение советской агрессии.

"Там есть даже кадры, где Невзоров с военными бегает под окнами, говорит, что там находятся снайперы "Саюдиса", – напомнил политолог.

Позже эта пропаганда была забыта, но 10 лет назад начался новый этап – проект Палецкиса.

"Свои стреляли в своих. В ту ночь с крыш стреляли снайперы", – сказал в 2012 СМИ Палецкис.

По словам Малюкявичюса, переворачивание событий с ног на голову, утверждение, будто убивали не они, а люди убивали своих же стало шаблонной пропагандой. В иной форме это же используют и в других местах, в последнее время - в Украине. Например, согласно российской пропаганде, во время Евромайдана тоже стреляли мистические снайперы из Сакартвело. Да и в Буче бойню устроили якобы сами украинцы.

"Якобы - там действовали актеры, никто не был убит и т.д.", – сказал Малюкявичюс.

В России фейковая версия 13 января живет до сих пор, однако литовские законы запрещают ее распространение.

"За создание и распространение таких теорий заговора наши ведомства должны привлекать к ответственности", – сказал политолог.

В соответствии с УК ЛР, за публичное унижение и отрицание советской агрессии в 1990–1991 гг, грозит штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы на срок до двух лет.

"То, что мы слышим, это отрицание конкретного преступления, совершенного СССР, сопровождавшегося преступлениями против человечества, мирных жителей Литвы. Я бы даже сказал, это насмешка над жертвами", – сказал LNK декан Юридического факультета Университета им. Витаутаса Великого Дайнюс Жалимас.

10 лет назад Палецкис был осужден за отрицание советской агрессии и получил штраф в размере 10 000 литов. Сейчас за шпионаж он приговорен к 6 годам лишения свободы.

"Если такие действия будут продолжаться, я надеюсь на четкую реакцию прокуратуры, все эти годы я не вижу такой реакции", – заметил Жалимас.