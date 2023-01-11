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Теории заговора, согласно которой 13 января 1991 года "свои стреляли в своих" столько же лет, сколько самому 13 января. Каждый год по мере приближения этой даты этот фейк распространяют соратники осужденного за шпионаж в пользу России Альгирдаса Палецкиса. За распространение этой лжи грозит 2 года тюрьмы. Юристов это удивляет, а политологи объясняют ситуацию так: такая же формула российской пропаганды стала шаблоном при попытке опровергать преступления, совершаемые в Украине.
В Литве снова распространяют фейк о событиях 13 января: все началось с фильма Невзорова
© Virgilijaus Usinavičiaus nuotr.

Ложь о том, что в безоружных людей стреляли не советские военные, а якобы снайперы, подосланные Витаутасом Ландсбергисом, стали создавать еще перед похоронами погибших 13 января.

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"Это своеобразная стратегия, манипуляция, попытка перевернуть реальность с ног на голову", – сказал политолог Нериюс Малюкявичюс.

Спустя больше 30 лет с той кровавой ночи эту пропаганду снова пытаются оживить. И в этом замешаны соратники российского шпиона Палецкиса.

"Это вопрос совести людей сказать, что у высказывания "свои стреляли в своих", за которое серьезно пострадал Палецкис, есть серьезное основание", – сказала Эрика Швенченене в передаче у Казимераса Юрайтиса на Youtube. Участники передачи согласились с ней, сказали, что даже не сомневаются в этом.

В передаче говорили и с Валерием Ивановым, лидером "Единства", организации, которая пыталась совершить переворот в молодом Литовском государстве. Он рассказывал о том, что были привезены "дополнительные трупы".

"Мне кажется, что важно вспомнить самое начало – передачу Александра Невзорова", – сказал LNK Малюкявичюс.

В 1991 году, вскоре после похорон, в Вильнюс прислали пропагандиста Невзорова. Его цель была – опровержение советской агрессии.

"Там есть даже кадры, где Невзоров с военными бегает под окнами, говорит, что там находятся снайперы "Саюдиса", – напомнил политолог.

Позже эта пропаганда была забыта, но 10 лет назад начался новый этап – проект Палецкиса.

"Свои стреляли в своих. В ту ночь с крыш стреляли снайперы", – сказал в 2012 СМИ Палецкис.

По словам Малюкявичюса, переворачивание событий с ног на голову, утверждение, будто убивали не они, а люди убивали своих же стало шаблонной пропагандой. В иной форме это же используют и в других местах, в последнее время - в Украине. Например, согласно российской пропаганде, во время Евромайдана тоже стреляли мистические снайперы из Сакартвело. Да и в Буче бойню устроили якобы сами украинцы.

Laužai prie Lietuvos Respublikos Seimo
Laužai prie Lietuvos Respublikos Seimo
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

"Якобы - там действовали актеры, никто не был убит и т.д.", – сказал Малюкявичюс.

В России фейковая версия 13 января живет до сих пор, однако литовские законы запрещают ее распространение.

"За создание и распространение таких теорий заговора наши ведомства должны привлекать к ответственности", – сказал политолог.

В соответствии с УК ЛР, за публичное унижение и отрицание советской агрессии в 1990–1991 гг, грозит штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы на срок до двух лет.

В Литве снова распространяют фейк о событиях 13 января: все началось с фильма Невзорова
© DELFI / Andrius Ufartas

"То, что мы слышим, это отрицание конкретного преступления, совершенного СССР, сопровождавшегося преступлениями против человечества, мирных жителей Литвы. Я бы даже сказал, это насмешка над жертвами", – сказал LNK декан Юридического факультета Университета им. Витаутаса Великого Дайнюс Жалимас.

10 лет назад Палецкис был осужден за отрицание советской агрессии и получил штраф в размере 10 000 литов. Сейчас за шпионаж он приговорен к 6 годам лишения свободы.

"Если такие действия будут продолжаться, я надеюсь на четкую реакцию прокуратуры, все эти годы я не вижу такой реакции", – заметил Жалимас.

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