В Литве снова поднялся ветер, ожидается метель

По всей Литве будет идти снег. Местами возможен мокрый снег. В некоторых районах прогнозируют дождь при минусовой температуре, гололед.

Будет дуть сильный западный, северо-западный ветер, во многих районах порывы усилятся до 15–20 м/с, а на западе до 25 м/с. Во многих районах прогнозируют метель. Днем будет от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла.

В пятницу ночью ситуация практически не изменится. Во многих районах будет идти снег. Будет скользко. По-прежнему ожидается сильный ветер - 15–20, у моря до 25 м/с. Прогнозируют метель. Когда появятся прояснения, на востоке температура снизится до 4 градусов мороза, в других районах 1–3 градуса тепла, на западе 1 градус тепла.

В пятницу днем чаще прогнозируют прояснения, однако местами все еще будет идти снег. Во многих районах ожидается гололед и метель. Будет дуть сильный западный, северо-западный ветер, порывы ветра будут достигать 15–20 м/с, у моря 25 м/с. В пятницу будет от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.