Какое решение примет правительство, выяснится на заседании в среду.

Зоны

В соответствии с отчетом представителя правительственной канцелярии Айстиса Шимайтиса, в желтой зоне, или в сценарии Б (B) находятся около 440 000 жителей страны, в красной (сценарий В1-В2 (C1–C2) - около 1,1 млн., а в черной – В3 (C3 или D) – 1,2 млн.

Предложение для сферы образования

Совет экспертов при правительстве в воскресенье обсудил условия возвращения учеников в школы.

Врач больницы Кембриджского университета Тумас Бейнортас представил информацию о возобновлении контактного обучения в зависимости от того, в каком сценарии находится муниципалитет: профилактическое тестирование будет зависеть от распространения инфекции в конкретном муниципалитете.

Параллельно предлагают обязательное ношение масок (детям с 5 лет).

Сценарий Б (B) (от 100 до 25 случаев на 100 000 жителей за последние 14 дней и часть положительных тестов не больше 4%), предложена такая форма:

Одновременно могут вернуться ученики начальных, средних и старших классов.

Рекомендуется вакцинация учителей участвующих в контактном процессе обучения, не дожидаясь формирования иммунитета.

Все находящиеся в помещении школы носят маски.

Бесплатные маски для тех, кто ходит в школы.

Если муниципалитет находится в сценарии В или Г (C или D), то вступают в силу следующие правила.

Сценарий В1-В2 (C1–C2) (от 200 до 100 случаев на 100 000 жителей – и часть положительных тестов от 10 до 4%), действуют следующие правила:

Контактное обучение возвращают поэтапно: сначала начальные и выпускные классы > потом остальные.

Перед возобновлением контактного обучения проводят тестирование учеников сборным методом ПЦР.

Во время обучения предлагается вакцинация учителей контактного обучения, не дожидаясь формирования иммунитета.

Все находящиеся в помещении школы носят маски. Бесплатные маски для тех, кто ходит в школы.

Если муниципалитет входит в зону Б, В3 или Г (B, C3 или D), обучение продолжается, лишь меняются правила.

Сценарий В3 или Г (C3 – D) (от больше 500 до 200 случаев на 100 000 жителей и часть положительных тестов до 10%), план следующий:

Контактное обучение возвращают поэтапно: сначала начальные и выпускные классы > потом остальные.

Перед возобновлением контактного обучения проводят тестирование учеников сборным методом ПЦР.

Обязательно тестирование сборным методом ПЦР не реже раза в 7 дней. Если во время профилактического тестирования обнаружили положительный SARS–CoV–2:

1. Если ученики были без масок, класс изолируют и на 7 день проводят тестирование сборным методом все учеников этого класса. Если результат отрицательный - возвращаются к контактному обучению;

2. Если ученики были в масках, продолжается контактное обучение, тестирование сборным методом повторяют на 3 и 7 день.

Во время обучения предлагается вакцинация учителей контактного обучения, не дожидаясь формирования иммунитета.

Все находящиеся в помещении школы носят маски. Бесплатные маски для тех, кто ходит в школы.

Если муниципалитет переходит в зону Б или В1-2 (B, C1–2), контактное обучение продолжается, только меняется порядок.