В Литве снова можно получить компенсацию на покупку экологического транспорта

В минувшую пятницу Агенство по управлению проектами охраны окружающей среды призвало подавать заявки на получение подобных компенсаций. Представитель агентства Йонас Балкявичюс надеется, что за год удастся избавиться от 12 000 старых автомобилей.

В прошлом году во время такой акции в агентство до июня обратились больше 15 000 жителей, претендовавших в общей сложности на компенсации в 10 млн. евро. Всего в результате этой акции в 2021 г. приобрели 24 000 электрических самокатов и велосипедов, больше 5000 электрических велосипедов. Меньшей популярностью пользовалось предложение получить скидки на проезд в общественном транспорте – годовые билеты купили около 600 человек. Еще около 700 человек купили услуги каршеринга. На эти компенсации ушли все выделенные 10 млн. евро.

Основатель автомобильного бизнеса Deals on Wheels Лауринас Богушявичюс сказал, что это предложение действует, но есть люди, которые злоупотребляют предложением. Однако он считает, что акция приносит Литве пользу.

"Предложенные меры действенны, но я не думаю, что их эффективность прозрачна. Например, какой-нибудь сельчанин не знает о такой акции и за 300 евро продает свою бедную 30-летнюю Audi. Кто-то покупает его машину, сдает в утиль и получает компенсацию в 1000 евро, вернее, не сами деньги, а вещь – самокат, велосипед и т.д. Это можно назвать бизнес-планом. Однако такой "бизнес" приносит пользу Литве – помогает избавиться от старых машин", – сказал эксперт.

Правда, в начале прошлого года от такой акции отказались, когда были случаи злоупотребления, например, вернули продавцу купленные электросамокатты или велосипеды и забирали деньги.

Были также случаи перепродажи приобретенных вещей. Однако через пару месяцев акция вернулась.

"Случаи злоупотребления фиксировались нечасто, о возвращенных товарах сообщали продавцы. В таком случае мы обращались к заявителю, который незаконно использовал помощь. В таком случае человек должен был вернуть деньги", – сказала представитель агентства Аустея Йонайтите.

Kaip gauti kompensaciją? © APVA nuotr.

Как получить помощь

Заявки можно подавать до 1 июня 2023 г. через информационную систему APVIS. Если деньги закончатся раньше, действие предложения остановят.

Желающие получить компенсацию должны сдать на свалку свой автомобиль класса M1 и приобрести экологический транспорт или билеты на проезд. Максимальная компенсация - 1000 евро может быть выплачена за: годовые или другие билеты на проезд в общественном транспорте (автобусах, троллейбусах, поездах), за исключением одноразовых; пополнение e-кошелька на оплату проезда в общественном транспорте; велосипеды, электросамокаты, услуги каршеринга.