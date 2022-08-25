В Литве снова фиксируют высокий уровень загрязнения воздуха

По данным Агентства охраны природы, очень высока концентрация твердых частиц в Каунасе, Кедайняе, Шяуляе, высокая – в Вильнюсе, Клайпеде, Паневежисе, Акмяне, Йонаве.

Например, в Каунасе, в Норейкишкес, в 24 ч. количество KD10 составляло 160 микрограммов на 1 м кубический, а допустимая норма – 50.



По словам специалистов, причина высокого загрязнения - затянувшийся сухой и жаркий период, в таких условиях загрязнения не рассеиваются, они скапливаются в воздухе.

При таких погодных условиях качество воздуха ухудшается из-за выхлопов автомобилей, пыли, которую поднимает проезжающий транспорт, строительных и ремонтных работ, сельскохозяйственной деятельности.

Кроме того, загрязнения приходят и из других стран. Сейчас их несет в Литву из региона Каспийского моря, из Украины, где из-за засухи горят леса, а также идут военные действия.

При высоком уровне загрязнения воздуха специалисты рекомендуют не заниматься спортом на улице, не выполнять физическую работу на открытом воздухе, избегать активной быстрой ходьбы.