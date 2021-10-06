В Литве снова фиксируется скачок заболевших коронавирусом – где ситуация хорошая, а где критическая

В среднем по Литве на 100 000 жителей за 14 дней приходится 825,1 положительных случаев, доля положительных тестов составляет 9,4%.

В Литве пополняется и список "черных" муниципалитетов.

В Литве на данный момент осталось 17 "красных" муниципалитетов. Все оставшиеся - 44 – в черной зоне COVID–19.

В красную зону еще входят Паневежис и Паневежский район, Радвилишкский район, Расейнский район, Купишкский район, Рокишкский район, Зарасайский район, Игналинский район, а также Швенченский район, Каунасский район, Казлу-Руда, Кайшядорский район, Ширвинтский район, Электренай, Бирштонас, Варенский район и Калвария.

Все остальные муниципалитеты - "черные".

В муниципалитете Йонишкского района на 100 000 жителей приходится 2074 случаев заболевания.

В Тельшяйском районе этот показатель составляет 1700 случаев, в Клайпеде – 1613 случаев.

Самым хорошим положение до сих пор остается в муниципалитете Паневежского района - на 100 000 жителей за 14 дней приходится 210 случаев, в Купишкском районе – 236, в Расейнском – 267.