В Литве снизилось доверие общества к судам страны

22 февраля – 5 марта по заказу агентства новостей ELTA литовско-британская компания по исследованию рынка и общественного мнения Baltijos tyrimai спрашивала жителей Литвы, доверяют ли они различным институтам страны.
Результаты опроса показали, что, как и в январе, больше всего жители доверяют Литовской армии, полиции и институту президента.
Армия не уступает первую строчку в рейтинге благосклонности жителей. По данным результатов опроса, 77 проц. опрошенных доверяют армии, 19 проц. – не доверяют, а у 4 проц. не было мнения относительно армии.
На втором месте в рейтинговой таблице – полиция. 76 проц. респондентов указали, что доверяют этому институту, 21 проц. – не доверяет, у 3 проц. не было мнения.
Третье место занимает институт президента. 68 проц. респондентов указали, что доверяют этому институту, 26 проц. – не доверяют, у 6 проц. не было мнения. Правда, по сравнению с январским опросом, доверие к Офису президента снизилось на 3 проц.
За последний месяц на 3 проц. подскочило количество доверяющих Церкви. Как показал опрос, этот институт поднялся на четвертое место (64 проц. доверяют, 29 проц. не доверяют), и с этой позиции на пятое место сдвинул управление Фонда государственного социального страхования (Содра). Сообщается, что доля жителей, доверяющих Содре, за месяц снизилась с 64 до 62 проц. Еще у 29 проц. сказали, что не доверяют Содре, а у 9 проц. не было мнения относительно этого института.
Также население Литвы склонно доверять местному самоуправлению – 58 проц. доверяют, 36 проц. не доверяют. Половина опрошенных доверяет литовским СМИ, а 47 проц. респондентов придерживаются противоположного мнения.
В конце рейтинга располагаются суды, правительство и Сейм, им общество скорее не доверяет, нежели доверяет. По данным опроса, доверие к судам снизилось на 6 проц. Этому институту доверяют 38 проц. жителей, противоположного мнения придерживаются 50 проц. респондентов.
Как и в январе, почти треть опрошенных – 33 проц. – указали, что доверяют правительству. Почти вдвое столько – 64 проц. – не доверяют Кабинету министров, у 3 проц. не было мнения.
Хуже всего жители оценивают Сейм – ему доверяют всего 23 проц. участников опроса, 73 проц. – не доверяют, у 4 проц. не было мнения.