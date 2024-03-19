В Литве снизилось доверие общества к судам страны

За последний месяц на 3 проц. подскочило количество доверяющих Церкви. Как показал опрос, этот институт поднялся на четвертое место (64 проц. доверяют, 29 проц. не доверяют), и с этой позиции на пятое место сдвинул управление Фонда государственного социального страхования (Содра). Сообщается, что доля жителей, доверяющих Содре, за месяц снизилась с 64 до 62 проц. Еще у 29 проц. сказали, что не доверяют Содре, а у 9 проц. не было мнения относительно этого института.