В Литве снизилось доверие общества к судам, армии и СМИ

7-19 августа этого года компания по исследованию рынка и общественного мнения Baltijos tyrimai по заказу ELTA опросила жителей Литвы, доверяют ли они различным институтам страны.

Хотя благосклонность к Литовской армии снизилась, она по-прежнему оценивается наиболее благосклонно среди всех институтов. По данным опроса, 72 проц. респондентов заявляют, что доверяют военным страны, а 21 проц. относятся к ним отрицательно.

На втором месте в этом рейтинге находится полиция, которая пользуется чуть меньшим доверием населения. 73 проц. респондентов оценивают ее положительно, а 21 проц. говорят, что не доверяют ей.