В Литве снизилась заболеваемость простудными заболеваниями

Как сообщили в Национальном центре общественного здоровья (НЦОЗ), самый низкий уровень заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 зарегистрирован в Таурагской области, а самый высокий – в Вильнюсской области. Ни в одном муниципалитете Литвы эпидемический порог по заболеваемости не превышен.

На прошлой неделе в Литве из-за гриппа госпитализирован 51 человек: 24 ребенка, 5 человек в возрасте 18-64 лет и 22 человека старше 65 лет.

В отделениях интенсивной терапии находятся 5 человек, из них двое детей.

По данным НЦОЗ, лица из групп риска в этом сезоне активно прививаются вакциной против сезонного гриппа – использован практически весь запас вакцин, закупленных за счет государства.

На прошлой неделе зарегистрированы 3 случая смерти от гриппа. Лица принадлежали к возрастным группам старше 90, 80–89 и 70–79 лет. Лица не были вакцинированы против сезонного гриппа и страдали хроническими заболеваниями.