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В Литве на данный момент смертность от коронавируса одна из самых высоких по ЕС. В других странах с похожим уровнем заболеваемости смертность ниже, чем в Литве, таковы данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.
Koronavirusas Klaipėdos universitetinėje ligoninėje
Koronavirusas Klaipėdos universitetinėje ligoninėje
© Organizacijos nuotr.

Литовские врачи говорят, что разница может быть обусловлена разными методиками тестирования, распространение болезни среди разных групп общества, масштабами вакцинации и др. Однако они отмечают, что это также может быть связано с общим состоянием здоровья людей в Литве.

"Можно акцентировать один момент - общее состояние здоровья литовцев, оно хуже, чем у жителей Западной Европы и Скандинавии. Но в целом – надо осторожно оценивать данные, убедиться в том, что масштабы тестирования одинаковые, оценить возраст больных", – сказал врач Сантаришкской клиники Валдас Печелюнас.

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"Еще один важный фактор - вакцинация. (...)", – заметил он.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, за последние 14 дней показатель заболеваемости в Литве на 100 000 жителей составляет 322 случая. Литва по этим данным занимает 7-е место в ЕС.

Что касается смертности, то за последние две недели на 1 млн. жителей этот показатель составляет 45 человек. По этому показателю Литва занимает 3-е место в Евросоюзе.

В Ирландии, Эстонии и Словении уровень заболеваемости выше, чем в Литве, но уровень смертности намного ниже.

В этих странах показатель вакцинации лучше, чем в нашей стране.

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