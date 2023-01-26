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Молодая женщина, прибывшая в Литву летом 2021 г. и оставшаяся в нашей стране, скончалась 25 января.
В Литве скончалась молодая иммигрантка из Африки
© DELFI / Julius Kalinskas

Группа помощи мигрантам Sienos grupė сообщила в фейсбуке, что молодая женщина жила здесь 1,5 года, в среду ей стало плохо и она скончалась. Год она жила в центре для беженцев, потом ее выпустили, она нашла в Литве работу и жилье.

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Информацию о смерти женщины 1997 г.р. подтвердил и Красный крест.

"Несколько недель она почувствовала недомогание и вызвала скорую. Выяснилось, что женщина беременна. Она обратилась к нам, поскольку хотела сделать аборт. Денег у нее не было, но заплатить за аборт согласились "Врачи без границ". Вчера коллега поехала с ней в роддом на процедуру, но около больницы молодая женщина упала, скорая увезла ее в Сантаришкскую клинику", – информировала представитель Красного креста Лука Лесаускайте.

После обеда им сообщили, что женщина скончалась, причина смерти пока неизвестна.

Поскольку женщина не получила в Литве убежище, бесплатно в Литве ей предоставляли только услуги скорой помощи.

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